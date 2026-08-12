Экипаж Су-35с прикрыл действия вертолетов. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 81 0

Авиаудары наносились по живой силе противника пунктам временной дислокации.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил в ночное время суток боевое дежурство в интересах группировки «Южная» в зоне проведения специальной военной операции.

Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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