Экипаж Су-35с прикрыл действия вертолетов. Лучшее видео из зоны СВО

Авиаудары наносились по живой силе противника пунктам временной дислокации.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил в ночное время суток боевое дежурство в интересах группировки «Южная» в зоне проведения специальной военной операции.
Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.
Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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