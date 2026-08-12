Последний заезд: что известно о ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге

Стали известны подробности серьезной аварии, в которой оказался замешан сын известного уральского миллиардера — Давид Алтушкин. Его элитная спортивная Lamborghini стоимостью около 40 миллионов рублей на высокой скорости протаранила жилую многоэтажку.

На пути неуправляемого автомобиля оказались несколько человек. Сообщается, что один из пострадавших доставлен в больницу. Помощь медиков потребовалась и хозяину спорткара.

Но кто именно сидел за рулем в момент ДТП — остается загадкой. Почему — узнала корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Фиолетовый Lamborghini Aventador в Екатеринбурге считался местной достопримечательностью. Спорткар без номеров в городе замечали с мая прошлого года. Государственных знаков на машине нет и сейчас. С автомобилем сейчас проводят следственные действия. Сотрудники осматривают повреждения.

За несколько минут до аварии яркий спорткар примерной стоимостью под 40 миллионов рублей видели летящем по улицам города. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и въехал в стену жилой высотки.

«В районе восьмого часа грохот громкий. Ну, стандартно, по ночам же гоняют. И такой стук как будто бы дом подпрыгнул», — рассказала жительница дома Анна.

По словам очевидцев, на пути спорткара оказались двое парней, которые находились рядом с супермаркетом. Журналистам удалось получить эксклюзивное видео от пострадавшего Тимура. Весь в ссадинах, голова перемотана. Первую помощь ему оказали подоспевшие медики.

«Двоих самокатчиков видели, одного перебинтовывали уже, голову перебинтовывали. Второй — весь зеленый. Помогал паренек, я так понял, в машине был в этой Lamborghini», — говорят очевидцы Илья Степанников и Анна Щербинина.

За рулем эффектной иномарки раньше замечали Давида Алтушкина, сына миллиардера и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Кто управлял спорткаром в момент аварии — данные разнятся. Предположительно, это мог быть друг Давида, некий Виктор. Именно он сдавал тест на алкоголь на месте ЧП.

«Нет, не хочу рассказывать. Девушка, не снимайте меня», — сказал Виктор.

Как пишут СМИ, самого сына олигарха Давида Алтушкина с места аварии тоже увезли медики с подозрением на перелом носа и черепно-мозговую травму. Теперь полицейским нужно выяснить, кто именно инициировал гонку на городских дорогах. На Lamborghini ранее числились 16 штрафов за превышение скорости.

Место аварии оцеплено, за ленту никого не пускают. На месте ДТП остаются раскиданные детали автомобиля и самокаты. Пока идут следственные действия, автомобиль не эвакуируют.

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