ТАСС: сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой допустил побег семьи в Калифорнию

Семья Усольцевых, пропавшая вместе в сентябре 2025 года в тайге Красноярского края, может находиться в Калифорнии, США. Такое заявление в интервью журналистам ТАСС сделал Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой. Он не сомневается, что родные решили перебраться за рубеж.

«Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли… Других родственников или друзей за границей у них я не знаю», — сказал Баталов.

О пропаже семьи Усольцевых в районе Минской петли стало известно в сентябре 2025 года. Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь ушли в поход в районе горы Буратинка под Красноярском 28 сентября, с тех пор о них ничего не известно. Все были легко одеты, без снаряжения, в зоне без сотовой связи. Сигнал телефона Сергея зафиксировали вечером того же дня, но найти их не удалось.

Поиски начались 30 сентября. Спасатели, полиция и волонтеры прочесывали тайгу, исследовали более 515 километров лесных дорог и 40 квадратных километров лесного массива. Активная фаза поисков завершилась 12 октября безрезультатно. В 2026 году поиски были возобновлены трижды — в январе, июне и июле.

Усольцев владел фирмой по производству краски, ему предстояло предоставить отчет по расходованию государственных грантов. Следователи проверили все версии — от несчастного случая до криминала, но на сегодня официально основной остается версия о трагической случайности, хоть вещественных доказательств этому нет.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как семья Усольцевых могла быть связана с умершим скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. В 1990-е годы Сергей сотрудничал с американской разведкой и вывозил специалистов из российских ядерных центров в США, получая за это высокие гонорары.

Через фирму по обучению школьников он якобы организовывал обменные программы и вывозил подростков в Соединенные Штаты. Некоторые из них после поездки бесследно исчезали. У бизнесмена также были связи с Эпштейном, чья преступная сеть по вербовке несовершеннолетних и принуждение к проституции потрясла мир.

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