Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой допустил побег семьи в Калифорнию

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 352 0

Даниил Баталов заявил, что семья могла уехать в США, где живут бывшая жена и сын Сергея Усольцева.

Почему семью Усольцевых подозревают в побеге в США

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

ТАСС: сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой допустил побег семьи в Калифорнию

Семья Усольцевых, пропавшая вместе в сентябре 2025 года в тайге Красноярского края, может находиться в Калифорнии, США. Такое заявление в интервью журналистам ТАСС сделал Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой. Он не сомневается, что родные решили перебраться за рубеж.

«Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли… Других родственников или друзей за границей у них я не знаю», — сказал Баталов.

О пропаже семьи Усольцевых в районе Минской петли стало известно в сентябре 2025 года. Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь ушли в поход в районе горы Буратинка под Красноярском 28 сентября, с тех пор о них ничего не известно. Все были легко одеты, без снаряжения, в зоне без сотовой связи. Сигнал телефона Сергея зафиксировали вечером того же дня, но найти их не удалось.

Поиски начались 30 сентября. Спасатели, полиция и волонтеры прочесывали тайгу, исследовали более 515 километров лесных дорог и 40 квадратных километров лесного массива. Активная фаза поисков завершилась 12 октября безрезультатно. В 2026 году поиски были возобновлены трижды — в январе, июне и июле.

Усольцев владел фирмой по производству краски, ему предстояло предоставить отчет по расходованию государственных грантов. Следователи проверили все версии — от несчастного случая до криминала, но на сегодня официально основной остается версия о трагической случайности, хоть вещественных доказательств этому нет.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как семья Усольцевых могла быть связана с умершим скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. В 1990-е годы Сергей сотрудничал с американской разведкой и вывозил специалистов из российских ядерных центров в США, получая за это высокие гонорары.

Через фирму по обучению школьников он якобы организовывал обменные программы и вывозил подростков в Соединенные Штаты. Некоторые из них после поездки бесследно исчезали. У бизнесмена также были связи с Эпштейном, чья преступная сеть по вербовке несовершеннолетних и принуждение к проституции потрясла мир.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
11 авг
СК остановился на двух версиях исчезновения семьи Усольцевых в тайге
10 авг
Где останки? Эксперт оценил шансы найти тела пропавших Усольцевых
8 авг
Сын Усольцевой раскрыл, какая версия исчезновения семьи самая правдоподобная
7 авг
Сын пропавшей Ирины Усольцевой назвал подделкой голосовое сообщение от нее
7 авг
«У него была тайная семья»: друг Усольцева раскрыл секреты пропавшего бизнесмена
7 авг
«Напрямую сотрудничал»: друг Усольцевых раскрыл связь Сергея с Джеффри Эпштейном
6 авг
«Будет жестокая война»: друг пропавшего Усольцева раскрыл тайны его завещания
6 авг
«Пока не признаны умершими»: кому достанется имущество Усольцева
6 авг
Голос Усольцевой или работа ИИ? Новая загадка в деле пропавшей семьи
6 авг
«Мы не вернемся»: получено сообщение от Усольцевых
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
Выбить остатки ВСУ: как российские войска бьют по логистике противника на СВО
8:52
ПВО за ночь уничтожили 502 беспилотника ВСУ над регионами России
8:45
Новое лицо: российские хирурги завершили основной этап лечения девочки «в маске Бэтмена»
8:45
Всего 9 вещей — и 27 образов: как собрать чемодан в отпуск по методу «судоку»
8:36
Поезд насмерть сбил 12-летнего ребенка в Новосибирской области
8:31
Дружба вместо вражды: как обман бойфренда сблизил двух незнакомых женщин

Сейчас читают

Прежде чем внести задаток: на что обратить внимание при покупке дома
Владимир Машков выразил соболезнования семье актрисы Натальи Трубниковой
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео