Пока все дома: на Украине сотрудники ТЦК начали ходить по квартирам по ночам
Если дверь закрыта, пробраться могут и через балкон.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru
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На Украине сотрудники ТЦК начали ходить по квартирам по ночам
Новая тактика украинских ТЦК :теперь они ловят мужчин призывного возраста не только на улицах, но и врываются к ним домой. Самым «передовым» в этом отношении оказался Харьков.
В соцсетях публикуют кадры необычной облавы. Силовики ходили по квартирам и забирали местных жителей — причем, делали это посреди ночи. А к одному из них сначала попытались пробраться через балкон. Но когда не получилось, устроили уже полноценный штурм — и все-таки увезли хозяина с собой.
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