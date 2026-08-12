Пока все дома: на Украине сотрудники ТЦК начали ходить по квартирам по ночам

На Украине сотрудники ТЦК начали ходить по квартирам по ночам

Новая тактика украинских ТЦК :теперь они ловят мужчин призывного возраста не только на улицах, но и врываются к ним домой. Самым «передовым» в этом отношении оказался Харьков.

В соцсетях публикуют кадры необычной облавы. Силовики ходили по квартирам и забирали местных жителей — причем, делали это посреди ночи. А к одному из них сначала попытались пробраться через балкон. Но когда не получилось, устроили уже полноценный штурм — и все-таки увезли хозяина с собой.

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