Получил пулю в глаз: врачи спасли подростка, выстрелившего себе в лицо

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Медики применили эндоскопическую методику при сложной травме лица.

Ростовские врачи извлекли пулю из глазницы подростка

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

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Хирурги в Ростове извлекли пулю из области глазницы у 14-летнего подростка

В Ростове-на-Дону врачи городской больницы № 20 провели операцию 14-летнему подростку, который получил ранение лица в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

«В результате неосторожного обращения с пневматическим оружием металлическая пулька прошла через ткани лица и остановилась в крайне сложной анатомической зоне — под глазницей, позади верхнечелюстной пазухи и в непосредственной близости от основания черепа», — сказано в сообщении.

Для удаления инородного тела специалисты выбрали малоинвазивную эндоскопическую методику. Через небольшое отверстие в стенке пазухи были введены эндоскоп и микрохирургические инструменты, и это позволило под увеличением точно определить положение инородного тела.

Пулю удалось аккуратно извлечь.

«Под многократным увеличением хирурги смогли точно определить расположение пули и аккуратно извлечь ее без больших разрезов и значительной травматизации тканей. Операция прошла успешно», — добавили в пресс-службе.

После вмешательства подросток находится в удовлетворительном состоянии, уже идет на поправку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Краевой клинической больницы Читы спасли 51-летнюю пациентку, у которой после обширного инфаркта сердце останавливалось пять раз.

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