НАСА обозначило Крым российским на карте во время трансляции солнечного затмения

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) в трейлере трансляции солнечного затмения на своем официальном YouTube-канале показало карту, на которой Крымский полуостров был обозначен как территория России. На опубликованных кадрах Крым отделен от материковой части страны линией, которой на картах принято обозначать государственные границы.

При этом другие российские регионы — Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области — представители космического агентства определили как украинские территории. Таким образом, карта, продемонстрированная во время трансляции, отразила позицию США относительно территориальной принадлежности некогда спорных субъектов РФ.

Фрагмент видео на YouTube- канале НАСА. NASA/nasa.gov

Крым снова вошел в состав России в марте 2014-го после референдума, проведенного в связи с произошедшим на Украине государственным переворотом. Жители полуострова проголосовали за воссоединение с РФ, однако Киев по-прежнему считает эти территории временно оккупированными, эту позицию разделяет официальный Вашингтон. В сентябре 2022 года состоялись плебисциты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых эти субъекты также стали частью РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, российский космонавт Петр Дубров сфотографировал частичное солнечное затмение с борта Международной космической станции (МКС). Снимки были сделаны с высоты около четырехсот километров.

Затмение 12 августа продолжалось с 18:34 до 22:58 по московскому времени. Максимальная фаза наступила в 20:46, полная фаза продлилась две минуты 18 секунд. Ее смогли увидеть жители Исландии. Частичную фазу можно было наблюдать у западного побережья Аляски и в Анадыре. Кроме того, повезло россиянам, оказавшимся в соответствующий момент на восточном побережье Таймыра.

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