Регулярное чудо: россияне собрались в Крыму, чтобы увидеть звездопад Персеиды

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 62 0

Яркое астрономическое явление происходит ежегодно, но на этот раз жителям и гостям региона повело — сложились идеальные погодные условия для наблюдения.

Фото, видео: © Getty Images/Anadolu; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Сотрудник крымской обсерватории Назаров: поток Персеиды — регулярное явление

Крым стал одной из лучших площадок для наблюдений за метеорным потоком Персеиды. Ученые, исследователи-любители и просто поклонники космоса со всей России собрались здесь, чтобы увидеть яркое астрономическое явление своими глазами. Вместе с ними одно из чудес природы разглядел корреспондент 5-tv.ru Олег Зайковский.

«Чтобы наблюдать за потоком Персеиды, не нужен телескоп. Яркие вспышки горящих метеоров видны невооруженным глазом. Ни одна камера не может передать всю красоту этого уникального явления», — рассказал журналист.

Научный сотрудник крымской обсерватории Сергей Назаров отметил, что метеорный поток — регулярное ежегодное явление, астрономы наблюдают его постоянно. Но в августе 2026-го сложились «потрясающие атмосферные условия» за счет солнечного затмения. На выбранной площадке нет уличного освещения, нет отблесков Луны — только идеально ясное небо

«Это остатки кометы 109P/Свифта — Туттля, которая еще живая, но ее хвост, состоящий из многих полевых льдинок, песчинок и камушков, растянутый по всей орбите кометы, сегодня он пересекается с орбитой нашей планеты, и поэтому эти камушки все попадают на космических скоростях, в десятки километров в секунду, в атмосферу нашей планеты, разогреваются и сгорают, вспыхивая и порождая вот такое красивейшие явление метеорного потока Персеиды», — объяснил эксперт.

Житель Севастополя Денис Оболенский признался, что в предвкушении яркого зрелища у него «кончики пальцев были наэлектризованы от радости». Денис давно увлекается космосом, считает, что за его изучением — будущее планеты и человечества. Когда происходят настолько эффектные астрономические явления, мужчина не упускает возможности увидеть все лично. На звездопад Персеиды он смог посмотреть впервые.

«До этого пытался смотреть в городе, но там засветка, а здесь — сам бог велел… Когда смотришь на вот эти звезды, на этот космос и понимаешь, что где-то там могут быть такие же люди, как мы, как это может не радовать… Я заглядываю каждый раз желание, надеюсь, что оно сбудется. Я уже увидел пять раз летящий метеор и это прекрасно», — поделился Оболенский.

Наталья Цапина приехала в Крым из Петербурга, чтобы стать свидетелем потока Персеиды. Она подчеркнула, что хоть это явление и ежегодное, каждый раз зрелище неповторимо и незабываемо. Как и многие другие россияне, Наталья не обладает глубокими знаниями в астрономии, поэтому называет поток звездопадом. Почему бы не счесть событие, которое ученые рассматривают в деталях и описывают в учебниках, регулярным небесным чудом?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полная фаза произошедшего накануне солнечного затмения была запечатлена в Исландии — Луна на несколько минут полностью закрыла Солнце. Явление также хорошо наблюдалось в Гренландии и Испании. В Москве и большинстве регионов Центральной России была видна только частичная фаза. Полное затмение на территории России наблюдалось на северо-востоке Таймыра.

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