На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ульяны из Свердловской области

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У девочки — первичная цилиарная дискинезия.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Спортивные рекорды еще впереди у 11-тилетней Ульяны из Свердловской области. Ну а сейчас самое заветное желание - вздохнуть полной грудью.

Сделать это школьница не может с рождения. У нее очень редкое генетическое заболевание. И только благодаря стараниям родителей девочка смогла избавиться от мучительных приступов кашля. Но чтобы вернуть функцию легких требуется дорогостоящее лечение и специальный аппарат.

Врачи уверены - чудо может случиться. Ну а мы с вами в силах приблизить это.

Пожертвование можно сделать, отправив СМС на короткий номер 22-22 или через QR-код на экране.

Самая обычная комната девочки: розовые тона, куклы, игрушки. И не скажешь, что 11-летняя Ульяна чем-то отличается от других детей. Если бы не одно «но»: целый шкаф с таблетками, каплями, ингаляторами. И изнуряющие процедуры каждый день по два раза – утром и вечером: дыхательные гимнастики, массажи, специальные упражнения на откашливание.

Первичная цилиарная дискинезия – заболевание, при котором микроскопические реснички, покрывающие дыхательные пути, не могут двигаться правильно. Один случай на 30 тысяч новорожденных – это очень редкая генетическая болезнь.

В первые годы жизни – постоянные пневмонии и тяжелые бронхиты, от чего легкие получили необратимые повреждения. Но с годами родители научились бороться с главным симптомом болезни – выводить мокроту из легких. Ежедневная выматывающая рутина дает результат – девочка даже ходит в школу и гуляет с друзьями. Но только близкие знают, какой ценой ей дается просто возможность дышать.

«Состояние легких Ульяны, как и весь респираторный тракт, ухудшается с каждым днем. Положительной динамики точно ждать не стоит при том уровне лечения, который сейчас у нее есть», – говорит Анна Шейкина, мама Ульяны.

Не просто поддержать, но и улучшить состояние Ульяны сможет новейший аппарат «Симеокс». В московской больнице девочка уже смогла его опробовать. По сути, это тот же ингалятор, но он создает вибрации строго в 12 Гц, делая мокроту в легких жидкой.

Аппарат нужно использовать дома каждый день. Он сделает жизнь Ульяны кардинально легче и лучше.

«Так как они дети, они могут еще восстановиться и вернуть нормальную функцию легких. И это огромное преимущество в детской пульмонологии перед взрослой. Тут именно чудо-эффект может быть, что мы увидим более здорового ребенка – бегающего, прыгающего, радующегося», – объясняет педиатр, пульмонолог, к.м.н. Андрей Новак.

Стоимость этого чудо-эффекта – 1 400 000 рублей. Семье с тремя детьми такую сумму не потянуть. Значительная часть бюджета и так уходит на лекарства для ингаляций.

Мы с вами можем помочь Ульяне избавиться от ежедневных мучительных процедур и, наконец, начать дышать полной грудью. 

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

Сделать это просто. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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