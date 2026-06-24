Сердце останавливалось 5 раз: врачи спасли жизнь 51-летней жительнице Читы

Пережившую пять остановок сердца жительницу Читы удалось спасти

Врачи Краевой клинической больницы Читы спасли 51-летнюю пациентку, сердце которой пять раз останавливалось после обширного инфаркта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Борьба за жизнь длилась несколько суток. Состояние было критическим, но врачи приняли решение задействовать экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Пациентку перевели на аппарат, который временно берет на себя функции кровообращения, позволяя крови двигаться, словно минуя ослабленные сердце и легкие.

Эта передышка дала организму шанс на восстановление. Уже через 24 часа необходимость в экстренной поддержке отпала — органы заработали самостоятельно. Женщина поправилась настолько, что ее выписали из стационара. Сейчас она находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подольской детской больнице хирурги экстренно прооперировали четырехлетнюю девочку, которая проглотила магнитные шарики. Изначально врачи подозревали острый аппендицит, но рентген выявил в брюшной полости скопление инородных предметов, и ребенка немедленно перевели в реанимацию для интенсивной подготовки к операции.

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