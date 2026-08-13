Часть здорового рациона или убийца ЖКТ? Гастроэнтеролог о пользе и вреде кабачка

Гастроэнтеролог Кугрышев: кабачки полезны для большинства людей без проблем ЖКТ

Кабачок — ценный продукт, подходящий для ежедневного меню. Он содержит воду, клетчатку, витамин С, калий, при этом отличается низкой энергетической ценностью. Именно поэтому его так удобно включать в рацион тем, кто стремится обогатить питание овощами и не хочет увеличивать калорийность блюд. Однако стоит помнить, что кабачок не является панацеей и не обладает чудодейственными свойствами, которые ему часто приписывают интернет-диетологи. Об этом 5-tv.ru рассказал гастроэнтеролог Виктор Кугрышев.

«Это цельный малообработанный овощ, вписывается он очень хорошо в здоровый рацион. Поэтому институты питания, как и наши, так и зарубежные, они включают его в лечебное питание, в том числе. Но тут нужен акцент, что должно быть разнообразие овощей, и при этом они должны быть минимально обработанные продукты», — отметил эксперт.

Большинству людей кабачки не противопоказаны. Здоровый человек может есть их без ограничений по возрасту или в целях профилактики ряда заболеваний — в тушеном, запеченном виде или приготовленными на пару. Однако есть нюансы: пациентам с патологиями почек, особенно при повышенном уровне калия, стоит подходить к продукту с осторожностью, хотя категорического запрета нет. Все определяется стадией болезни, общим рационом и рекомендациями лечащего врача.

У людей с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности с синдромом раздраженного кишечника, переносимость кабачков сугубо индивидуальна. Если после обильного или частого употребления возникают метеоризм, болезненные ощущения или расстройство стула, порции стоит уменьшить, но не объявлять овощ безусловно вредным. Немаловажен и способ приготовления.

«Кабачок сам по себе довольно легкий продукт, но если его жарить с большим количеством масла, добавлять сыра, сливок или майонеза, в итоге, конечно же, блюда становятся совсем другими по калорийности. Поэтому оптимальные варианты — это запекание, тушение и приготовление на пару, либо же легкая обжарка с небольшим количеством масла», — подчеркнул Кугрышев.

Кабачок — хороший выбор для регулярного включения в разнообразный рацион, так что не откзывайтесь, если вам предлагают его друзья-дачники. Но необходимости есть этот овощ каждый день нет, тем более не стоит пытаться лечить им заболевания ЖКТ. Этим должен заниматься исключительно врач после соответствующего медицинского обследования.

В заключение эксперт напомнил, что ключевые принципы принципы правильного питания — это разнообразие овощных культур в меню, достаточное количество белка, натуральность продуктов и умеренная калорийность.

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