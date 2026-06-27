В Астрахани один человек умер после отравления едой из гастронома

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

У всех пострадавших выявили сальмонеллез, проводится проверка.

В Астрахани после отравления едой из гастронома умер человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Астраханской области один из пострадавших в результате массового отравления продукцией гастронома скончался. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В медицинские учреждения Астрахани были доставлены 12 человек с признаками острой кишечной инфекции. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся в инфекционном стационаре.

В ходе обследований у пациентов выявлен сальмонеллез.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Солнечногорске подростки, предположительно, отравились наркотическими веществами во время вечеринки. Инцидент произошел в ночь на 27 июня, когда компания отмечала день рождения.

Участники мероприятия употребляли алкоголь, после чего один из подростков предложил попробовать порошок белого цвета. Вскоре нескольким участникам стало резко плохо.

Двое подростков скончались до прибытия медиков, еще шесть человек были госпитализированы, им оказали необходимую медицинскую помощь. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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