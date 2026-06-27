После рыбных котлет: пострадавшие рассказали о массовом отравлении в Астрахани

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Продукция была упакована в пластиковый контейнер и промаркирована как товар гастронома.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадавшие в Астрахани связали отравление с рыбными котлетами

Жители Астрахани, оказавшиеся в больнице после массового отравления, рассказали 5-tv.ru о своем состоянии и обстоятельствах произошедшего.

Один из пациентов, Артур Бисенов, находится в реанимации и чувствует себя тяжело. По его словам, состояние сопровождается высокой температурой, тошнотой и выраженными симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта.

«Каждые полчаса требует, <…> организм требует сходить в туалет, <…>, плюс еще 37,5 или 38 температура», — рассказал мужчина.

Согласно имеющимся данным, признаки отравления появились не только у него, но и у членов семьи.

По словам жителя Астрахани Виталия Шершнева, в больнице сейчас находятся его супруга и дети, тогда как сам он не пострадал, поскольку не употреблял продукт, который семья связывает с ухудшением самочувствия.

Мужчина рассказал, что соседка приобрела рыбные котлеты в гастрономе «Михайловский» и позже угостила ими знакомых. После этого ночью одному из детей стало плохо, затем аналогичные симптомы появились у второго ребенка и у супруги.

«Мы вызвали скорую помощь и попали в больницу», — добавил собеседник.

По словам Шершнева, родственников опрашивали сотрудники профильных служб. Он также отметил, что, по информации супруги, среди других пациентов многие связывают заболевание именно с рыбными котлетами. Мужчина уточнил, что продукция была упакована в пластиковый контейнер и маркирована как товар гастронома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Астрахани один человек умер после массового отравления едой из гастронома. В больницы были доставлены 12 человек с признаками острой кишечной инфекции. По результатам обследований у пациентов выявили сальмонеллез.

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