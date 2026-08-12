Ценник удивил россиян: назван самый подешевевший продукт за месяц

Самым подешевевшим продуктом в России в этом месяце стали помидоры

Лидером по снижению стоимости за месяц оказались помидоры — их цена уменьшилась почти на 13%, сообщили в «Руспродсоюзе».

По данным организации, именно овощи традиционного борщевого набора заняли первые позиции в рейтинге продуктов, которые сильнее всего подешевели. Средняя розничная стоимость томатов к 3 августа 2026 года снизилась на 12,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Также в список товаров с заметным снижением цен попали другие овощи. Огурцы стали дешевле на 10,3%, капуста потеряла в цене 7,5%, картофель подешевел на 6,7%, а стоимость лука уменьшилась на 4,3%. Таким образом, основное снижение цен за месяц пришлось на овощную продукцию.

С начала 2024 года на российском рынке заметно снизилась стоимость ряда продуктов, входящих в категорию социально значимых. Наиболее ощутимые изменения зафиксировали в сегменте овощей и фруктов. По отдельным позициям цены снизились почти в два раза, что стало одним из самых заметных изменений на продовольственном рынке.

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