Дружба вместо вражды: как обман бойфренда сблизил двух незнакомых женщин

Незнакомые женщины стали подругами из-за обмана бойфренда

Пользовательница социальной сети Reddit под псевдонимом CarottesConfites обнаружила, что мужчина, с которым она состояла в романтических отношениях, ведет двойную жизнь и имеет постоянную сожительницу.

Вместо того чтобы устроить скандал, девушка решила связаться с его спутницей. К удивлению обеих, разговор не превратился в конфликт, а перерос в доверительную беседу, продлившуюся более часа. Девушки обменивались историями о поведении своего избранника, смеялись над его нелепыми попытками скрыть правду и вместе осуждали его за вероломство.

История началась с того, что пара договорилась об эксклюзивности отношений, нацелившись на серьезный союз. Однако вскоре автор публикации начала замечать странности: мужчина постоянно переписывался с кем-то в мессенджерах, отправлял фото из спортзала и с работы, но никогда не приглашал ее к себе и пропадал по выходным.

Когда она попыталась обсудить свои подозрения, партнер обвинил ее в сумасшествии и заблокировал почти во всех сервисах. Спустя время он вернулся с извинениями, предложив формат «друзей с привилегиями», но продолжал скрывать правду о своей личной жизни.

После самостоятельного расследования в интернете девушка выяснила, что ее возлюбленный не просто встречается с другой, а фактически живет с ней под одной крышей.

Решив открыть правду сопернице, она столкнулась с крайне адекватной и понимающей реакцией. Собеседница оказалась очень восприимчивой, и в итоге обе женщины поблагодарили друг друга за честность.

В комментариях пост собрал тысячи одобрительных оценок, а пользователи выразили поддержку героиням, отметив, что открытая коммуникация помогла им обеим вовремя распознать манипулятора. Дальнейшая судьба неверного мужчины пока остается неизвестной, так как финальное выяснение отношений еще впереди.

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