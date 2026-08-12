Экспорт колумбийского кофе почти остановился после землетрясения

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Работа главного экспортного порта страны Буэнавентуры нарушена из-за перекрытий на ключевой трассе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Землетрясение в Колумбии ударило не только по инфраструктуре страны, но и по ее кофейному экспорту. Поставки практически остановлены — перекрыта трасса к главному порту Буэнавентура, через который проходит значительная часть продукции, а перенаправить ее в карибские порты мешает нехватка грузовиков.

Речь идет прежде всего об арабике. Колумбия считается вторым крупнейшим производителем этого сорта в мире после Бразилии. В прошлом году было собрано больше 13 миллионов мешков, из них почти 10% отправляют на экспорт — главным образом в США и Европу.

Напиток является одной из ключевых статей внешней торговли страны. В мировом экспорте доля Колумбии составляет около 10%, а каждый день простоя означает задержку десятков тонн кофейных зерен и многомиллионные убытки.

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