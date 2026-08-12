Экспорт колумбийского кофе почти остановился после землетрясения

Землетрясение в Колумбии ударило не только по инфраструктуре страны, но и по ее кофейному экспорту. Поставки практически остановлены — перекрыта трасса к главному порту Буэнавентура, через который проходит значительная часть продукции, а перенаправить ее в карибские порты мешает нехватка грузовиков.

Речь идет прежде всего об арабике. Колумбия считается вторым крупнейшим производителем этого сорта в мире после Бразилии. В прошлом году было собрано больше 13 миллионов мешков, из них почти 10% отправляют на экспорт — главным образом в США и Европу.

Напиток является одной из ключевых статей внешней торговли страны. В мировом экспорте доля Колумбии составляет около 10%, а каждый день простоя означает задержку десятков тонн кофейных зерен и многомиллионные убытки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.