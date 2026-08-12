Секреты чистого лица: какой рацион поможет победить псориаз и акне

Достаточно исключить из рациона некоторые продукты.
Фото: www.globallookpress.com/Arkadius Kozera
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Daily Mail: отказ от быстрых углеводов поможет победить псориаз и акне
Смена рациона способна значительно улучшить состояние проблемной кожи всего за полтора месяца. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Правильно подобранное питание может стать ключом к избавлению от воспалений и высыпаний. Доктор Эмили Лиминг отметила, что для борьбы с акне критически важен гликемический индекс потребляемых продуктов.
Исследования показывают, что отказ от быстрых углеводов и сахара в пользу цельнозернового хлеба, бобовых и нежирного белка снижает количество воспаленных участков на 30% уже через десять недель.
Это происходит из-за стабилизации уровня инсулина и гормона IGF-1, который провоцирует избыточную выработку кожного сала и закупорку пор. Что касается псориаза, то пациенты, придерживающиеся средиземноморской диеты с обилием оливкового масла, овощей и жирной рыбы, демонстрируют гораздо лучшие результаты лечения, чем те, кто просто ограничивает жиры.
Важным нюансом является употребление молока. Ученые выявили связь между двумя и более стаканами напитка в день и обострением акне, причем обезжиренные варианты оказались вреднее цельных из-за быстрой усвояемости белков и сахаров.
Также эксперты скептически относятся к популярным добавкам с коллагеном. Эмили Лиминг подчеркнула, что организм расщепляет коллаген до аминокислот, и нет гарантий, что он будет направлен именно в кожу для борьбы с морщинами.
Вместо этого для омоложения рекомендуется поддерживать микрофлору кишечника с помощью клетчатки, содержащейся в овощах, фруктах, орехах и семенах. Для снижения уровня «плохого» холестерина полезно добавить в ежедневный рацион горсть грецких орехов.
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