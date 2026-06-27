В Госдуме призвали к ответным мерам против Apple после удаления приложений VK

Россия должна ответить компании Apple на удаление ряда отечественных приложений из App Store. Такую инициативу выдвинул депутат Госдумы от Республики Крым и представитель комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Считаю, что нам стоит применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений, если там не осознают и не признают ошибочность своей политики», — сказал парламентарий.

Он назвал действия американской корпорации в отношении России крайне политизированными и призвал противостоять тем вызовам, с которыми сталкивается Россия в сфере информационной безопасности и связи.

Накануне Apple удалила приложения VK — в магазине пропали «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники» и «Дзен». В пресс-службе компании заявили, что они больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах с iOS, а их владельцы перестанут получать сигналы о сообщениях и других событиях. При этом уже установленные на смартфоны Apple приложения продолжат работать.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что удаление приложений из App Store — очередной акт политцензуры.

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