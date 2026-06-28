«Матушка»: на «Алых парусах — 2026» все объединились под песню Татьяны Куртуковой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 148 0

Для многих россиян эта композиция стала символом связи поколений и уважения к национальным традициям.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2026

На «Алых парусах — 2026» все объединились под песню Татьяны Куртуковой

Для многих россиян песня «Матушка» Татьяны Куртуковой стала символом связи поколений и уважения к национальным традициям. Именно ее в унисон пела вся Дворцовая площадь на празднике выпускников «Алые паруса — 2026».

«Друзья, от всей души вас поздравляю. В жизни впереди вас ждет только самое-самое лучшее», — начала свое выступление Куртукова.

Песня «Матушка» давно перестала быть просто хитом и превратилась в своеобразный гимн любви к Родине. В центре композиции — образ России как родного дома, земли предков и места, которое дает человеку силы, память и чувство принадлежности к чему-то большему.

В ней главным мотивом выступают благодарность родной земле, красота русской природы и духовные ценности, которые передаются от родителей к детям.

Именно поэтому «Матушка» особенно органично звучит на выпускных вечерах. Для вчерашних школьников песня становится напоминанием о том, что, вступая во взрослую жизнь и выбирая собственный путь, они навсегда сохраняют связь с местом, где выросли, со своей семьей и культурой.

Композиция символизирует благодарность стране, которая воспитала и дала опору для будущих свершений. Для выпускников слова песни приобретают особый смысл. Впереди их ждут новые города, профессии и знакомства, но любовь к дому и чувство принадлежности к России остаются важной частью личной истории каждого человека.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Алые паруса 2026
28 июн
«Наша вторая весна»: гости из Китая подпевали звездам «Ландышей» на «Алых парусах — 2026»
28 июн
«Целый мир»: поезд выехал на сцену праздника выпускников «Алые паруса — 2026»
28 июн
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
28 июн
«Страна в вас верит»: Чеботина обратилась к выпускникам на «Алых парусах»
28 июн
«Желают детям добра»: Куртукова посоветовала выпускникам благодарить учителей
28 июн
«Здравствуй, Питер!» — Ваня Дмитриенко стал секретным гостем «Алых парусов»
28 июн
«Внеорбитные»: Караулова выплыла к выпускникам на бумажном кораблике
28 июн
Выпускники из других стран закружили хороводы под песню «Матушка-земля»
28 июн
«Мечтайте!» — выпускникам на «Алых парусах» напомнили, от чего зависит будущее страны
28 июн
«Звоните родителям почаще»: герой СВО поздравил выпускников на «Алых парусах»
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Месяц Деревянной Козы: китайский гороскоп на июль 2026 года

Последние новости

1:01
«Наша вторая весна»: гости из Китая подпевали звездам «Ландышей» на «Алых парусах — 2026»
0:57
«Целый мир»: поезд выехал на сцену праздника выпускников «Алые паруса — 2026»
0:55
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
0:55
«Страна в вас верит»: Чеботина обратилась к выпускникам на «Алых парусах»
0:52
«Желают детям добра»: Куртукова посоветовала выпускникам благодарить учителей
0:42
«Здравствуй, Питер!» — Ваня Дмитриенко стал секретным гостем «Алых парусов»

Сейчас читают

По тайному следу Усольцевых. Куда пропала целая семья - итоги расследования
Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Денежный гороскоп на июль 2026: одним - лотерейный куш, а другим - ловушки мошенников
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео