Выпускники из других стран закружили хороводы под песню «Матушка-земля»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 88 0

Праздник выпускников собрал не только школьников из российских регионов, но и гостей из-за рубежа.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Выпускники из других стран закружили хороводы под песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» на празднике выпускников «Алые паруса — 2026». 

Во время выступления артистки выпускники из разных стран взялись за руки и закружили хороводы прямо на Дворцовой площади. Ребята улыбаются, подпевают знакомым строчкам и снимают происходящее на телефоны.

Теплая атмосфера праздника стерла границы и языковые барьеры. Главная выпускная ночь России собрала не только школьников из разных регионов страны, но и гостей из-за рубежа, которые стали частью большого и красочного торжества на берегах Невы. На площади можно увидеть выпускников из Абхазии, Кубы, Таджикистана и Китая.

Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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