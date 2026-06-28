«Звоните родителям почаще»: герой СВО поздравил выпускников на «Алых парусах»

Герой СВО Никита Шмидт поздравил выпускников на «Алых парусах»

Герои СВО поздравили гостей праздника выпускников «Алые паруса — 2026». Герой России Никита Шмидт обратился к молодым людям от имени бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации, пожелал им удачи и дал главное напутствие: где бы они ни были и чем бы ни занимались, чаще звонить родителям.

Звезда сериала «Ландыши» и ведущий мероприятия Сергей Городничий подчеркнул, что для благополучия в жизни каждого важно, чтобы страна была надежно защищена. Иначе мечты не будут сбываться, а влюбленные не смогут встретиться.

«Уверена, в этот вечер для вас будет особенно важно услышать слова героев России. От имени тех, кто находится в зоне проведения специальной военной операции», — добавила звезда «Ландышей» и ведущая «Алых парусов» Ника Здорик.

Телеведущий Вячеслав Макаров подчеркнул, что герои СВО — это люди, которые своим примером каждый день показывают, что такое мужественность, ответственность и любовь к Родине.

Герой России Никита Шмидт обратился к выпускникам с передовой и подчеркнул, что сейчас находится там, где решается судьба страны. Он напомнил ребятам, что школьная жизнь для них уже осталась позади: уроки, перемены и каникулы закончились, а впереди открывается большая взрослая дорога.

Шмидт отметил, что бойцы делают все для того, чтобы эта будущая жизнь была мирной. Он призвал выпускников не бояться ставить перед собой цели, искать возможности и постепенно идти к мечте, потому что именно маленькие, но уверенные шаги помогают добиваться большого.

«И помните: где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, звоните родителям почаще. Они всегда вас любят и ждут. Удачи вам, ребята», — сказал Никита Шмидт.

Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

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