В ООН дали оценку масштабам землетрясения в Венесуэле

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

В организации заявили о серьезных гуманитарных последствиях катастрофы.

Землетрясение в Венесуэле 25 июня — последствия для жителей

Фото: Reuters/ Gaby Oraa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ООН: до 6,7 миллиона жителей Венесуэлы пострадали от землетрясения

Последствия мощного землетрясения в Венесуэле коснулись до 6,7 миллиона граждан. Такая оценка указана в заявлении Международной организации по миграции (МОМ), которая входит в структуру ООН.

«От разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, могут пострадать до 6,7 миллиона человек», — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что данные основаны на демографической статистике и анализе масштабов разрушений, однако они могут быть изменены по мере поступления новой информации, поскольку гуманитарные последствия катастрофы «огромные»

В МОМ также отметили, что в результате подземных толчков пострадали до двух миллионов жителей Каракаса.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг землетрясения располагался на глубине 13 километров, эпицентр находился в 56 километрах от Валенсии и 27 километрах к северо-западу от Монтальбана.

Жертвами сильных подземных толчков стали 1430 человек. Еще более 4,3 тысячи раненых обратились за медицинской помощью. Землетрясение разрушило сотни зданий по всей стране. Спасатели и волонтеры продолжают разбор завалов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать помощь с ликвидацией последствий. Кроме того, глава государства направил Дельси Родригес телеграмму с соболезнованиями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жительница Венесуэлы родила ребенка среди обломков рухнувшего здания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Месяц Деревянной Козы: китайский гороскоп на июль 2026 года

Последние новости

1:01
«Наша вторая весна»: гости из Китая подпевали звездам «Ландышей» на «Алых парусах — 2026»
0:57
«Целый мир»: поезд выехал на сцену праздника выпускников «Алые паруса — 2026»
0:55
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
0:55
«Страна в вас верит»: Чеботина обратилась к выпускникам на «Алых парусах»
0:52
«Желают детям добра»: Куртукова посоветовала выпускникам благодарить учителей
0:42
«Здравствуй, Питер!» — Ваня Дмитриенко стал секретным гостем «Алых парусов»

Сейчас читают

По тайному следу Усольцевых. Куда пропала целая семья - итоги расследования
Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Денежный гороскоп на июль 2026: одним - лотерейный куш, а другим - ловушки мошенников
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео