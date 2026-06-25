«Циничный акт»: Захарова об удалении российских приложений из App Store

Захарова назвала блокировку приложений VK в App Store актом политцензуры

Удаление ряда российских приложений из App Store является очередным проявлением политической цензуры. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры, безусловно», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Речь идет о сервисах VK, включая «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Видео» и «VK Мессенджер», а также «Одноклассники», «Дзен», Mail.ru и другие платформы. По словам Захаровой, Apple приняла это решение в одностороннем порядке, не направив владельцам сервисов никаких официальных уведомлений или претензий.

«Все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД отметила, что действия американской корпорации затронули интересы десятков миллионов пользователей. Она напомнила, что среднемесячная аудитория «ВКонтакте» по итогам 2025 года превысила 90 миллионов человек, а «Одноклассников» — 35 миллионов.

Захарова подчеркнула, что российские платформы объединяют пользователей из разных стран и не допускали дискриминации по национальному, религиозному или этническому признаку. По ее мнению, ситуация ставит под сомнение заявления американских IT-компаний о приверженности свободе слова и цифровым правам.

«Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций», — заявила Захарова.

Она также назвала произошедшее ограничением прав пользователей и подчеркнула, что последствия подобных решений выходят далеко за рамки доступа к информации и сервисам коммуникации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что компания Apple удалила из App Store ряд приложений VK. В пресс-службе компании сообщили, что некоторые сервисы больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах с iOS.

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