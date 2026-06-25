«Циничный акт»: Захарова об удалении российских приложений из App Store

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

По словам дипломата, ситуация ставит под сомнение заявления американских IT-компаний о приверженности свободе слова и цифровым правам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова назвала блокировку приложений VK в App Store актом политцензуры

Удаление ряда российских приложений из App Store является очередным проявлением политической цензуры. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры, безусловно», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Речь идет о сервисах VK, включая «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Видео» и «VK Мессенджер», а также «Одноклассники», «Дзен», Mail.ru и другие платформы. По словам Захаровой, Apple приняла это решение в одностороннем порядке, не направив владельцам сервисов никаких официальных уведомлений или претензий.

«Все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД отметила, что действия американской корпорации затронули интересы десятков миллионов пользователей. Она напомнила, что среднемесячная аудитория «ВКонтакте» по итогам 2025 года превысила 90 миллионов человек, а «Одноклассников» — 35 миллионов.

Захарова подчеркнула, что российские платформы объединяют пользователей из разных стран и не допускали дискриминации по национальному, религиозному или этническому признаку. По ее мнению, ситуация ставит под сомнение заявления американских IT-компаний о приверженности свободе слова и цифровым правам.

«Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций», — заявила Захарова.

Она также назвала произошедшее ограничением прав пользователей и подчеркнула, что последствия подобных решений выходят далеко за рамки доступа к информации и сервисам коммуникации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что компания Apple удалила из App Store ряд приложений VK. В пресс-службе компании сообщили, что некоторые сервисы больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах с iOS.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.77
0.15 85.18
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:23
Не только астероиды: ученые назвали возможную причину вымираний на Земле
18:14
«Циничный акт»: Захарова об удалении российских приложений из App Store
18:09
«Соглашения не было»: Рубио рассекретил переговоры в Анкоридже
18:00
Пропал туман в голове: как женщине помогли сауна и холодные ванны
17:58
Без заявления денег не будет: какие выплаты пенсионеры теряют в 2026 году
17:50
«Никакого ора и капризов!» — Бородина не балует дочерей

Сейчас читают

Ормуз открылся по краям: цена нефти падает
Из одного чуда: единственная в России семья с четверняшками хочет завести еще детей
Полсотни ударов: сахалинец получил срок за избиение и похищение женщины
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео