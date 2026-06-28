«Страна в вас верит»: Чеботина обратилась к выпускникам на «Алых парусах»

Артистка пожелала вчерашним школьникам поступить в вузы мечты.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Люся Чеботина пожелала участникам «Алых парусов» поступить в вузы мечты
Одной из звезд праздника выпускников «Алые паруса — 2026» стала певица Люся Чеботина. Артистка обратилась к участникам мероприятия с теплыми пожеланиями, поддержав тех, кто этой ночью прощается со школой и готовится открыть новую главу жизни.
Артистка пожелала ребятам не терять яркость, смело идти к поставленным целям и верить в собственные силы. Она выразила надежду, что каждый сможет поступить в выбранный вуз и воплотить в жизнь самые заветные мечты.
«Хочу от всей души поздравить вас с этим прекрасным праздником. Оставайтесь такими же молодыми, такими же яркими, такими же красивыми. <…> Чтобы вы поступили туда, куда захотели, чтобы все ваши мечты исполнились. Будьте здоровы. Знайте, что страна вас очень сильно любит, гордится вами и верит в вас», — обратилась к выпускникам звезда.
Вечерняя программа на Дворцовой площади началась в 22:00. Перед выпускниками выступают Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и Люся Чеботина.
Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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