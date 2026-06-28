«Целый мир»: поезд выехал на сцену праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 46 0

Впереди выпускников ждут большие расстояния, новые города и возможности.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Поезд выехал на сцену праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Будущие достижения должны совершаться на высоких скоростях. Именно поэтому во время выступления певца Алекса Лима на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» выехал скоростной поезд. Артист исполнил песню «Целый мир», посвятив ее силе любви, которая способна менять человека и вдохновлять его на большие поступки.

Поезд стал символом движения вперед и будущего, которое только начинается для вчерашних школьников. Внешне состав напоминает «Белый кречет» — пассажирский электропоезд, который после открытия высокоскоростной магистрали свяжет две столицы России — Москву и Санкт-Петербург.

Перед выступлением ведущие Вячеслав Макаров и Юлианна Караулова напомнили зрителям о масштабах России и ее перспективах. Они отметили, что страна простирается более чем на десять тысяч километров, а в будущем новые магистрали и высокоскоростные поезда смогут сделать любое путешествие делом нескольких часов.

«Я уверена, что стоит им немного подучиться, включиться в работу — через нашу страну устремятся новые магистрали, шоссе и, конечно, высокоскоростные поезда. И добраться в любую точку нашей страны будет вопросом считанных часов», — обратилась Караулова к выпускникам.

Тема дороги и движения органично продолжилась в песне Алекса Лима. В ее тексте любовь предстает как чувство, ради которого человек готов «перевернуть Землю» и подарить близкому целый мир.

Лирический герой признается, что именно любовь становится для него опорой, источником вдохновения и сил для преодоления любых трудностей.

Для выпускников этот номер прозвучал как напутствие перед началом нового жизненного пути. Впереди их ждут большие расстояния, новые города и возможности, но именно любовь — к близким, к своему делу и к Родине — помогает не сбиться с выбранного пути.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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