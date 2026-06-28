Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Кемерове пытался замести следы и сжечь ее тело

Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы пытался сжечь ее тело

Полиция Кемерова задержала подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки — известно, что злоумышленник пытался скрыть следы преступления и сжечь тело ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги в Кемерове задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки», — заявила Волк.

По данным ведомства, 27 июня мать пропавшей обратилась в отдел полиции «Кировский» с заявлением о том, что ребенок ушел из дома утром 25 июня и перестал выходить на связь.

На розыск немедленно был ориентирован весь личный состав. Тело несовершеннолетней обнаружили на кладбище в том же районе города. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Несмотря на то что преступник попытался сжечь тело, чтобы замести следы, криминалисты изъяли биологические образцы, выделили ДНК-профиль и пробили его по базе данных. Выяснилось, что к преступлению причастен 54-летний мужчина, который освободился из колонии лишь в мае текущего года. В его «послужном списке» уже имелись судимости за убийство, разбой и половые преступления против несовершеннолетнего.

Местонахождение фигуранта было оперативно установлено, его задержали.

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