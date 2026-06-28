Армия России освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области
Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне проведения спецоперации.
Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Армия России освободила населенные пункты Писанцы и Новоселовку
Российские войска освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника», — отметили в ведомстве.
Спецоперация
Полегенько Александр /ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее российские военные освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области.
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