Армия России освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 74 0

Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне проведения спецоперации.

Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Армия России освободила населенные пункты Писанцы и Новоселовку

Российские войска освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника», — отметили в ведомстве.

Спецоперация

Полегенько Александр /ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области.

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