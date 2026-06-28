Число пострадавших от сальмонеллеза в Астрахани выросло до 23 человек

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

В результате массового отравления скончалась одна женщина.

Сколько человек отравилось рыбными котлетами в Астрахани

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Астрахани 23 человека госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

Число пострадавших от сальмонеллеза в Астрахани продолжает расти. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«К настоящему времени 23 человека в больнице, из них шестеро детей. Одна женщина скончалась накануне», — заявил собеседник агентства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, первые случаи отравления были зафиксированы в период с 24 по 27 июня. Тогда в городскую больницу с сальмонеллезом обратились 12 человек. В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что все пострадавшие приобретали рыбные котлеты в одном и том же магазине.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын погибшей в Астрахани женщины рассказал об отравлении. По словам мужчины, его матери стало плохо через пару часов после приема пищи. Семья сразу вызвала скорую помощь. Женщина была доставлена в больницу, а затем переведена на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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