Глава МИД Польши Сикорский: республика готова к боевым действиям с Россией

Глава министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае необходимости республика готова к прямому столкновению с Россией. Об этом дипломат сообщил журналисту CBS News в ходе интервью.

«Мы сделаем то, что делали всегда», — сказал Радослав Сикорский, отметив, что Польша готова защищать свои интересы.

Во время беседы с журналистом Радослав Сикорский также напомнил, что в настоящее время на вооружении республики находится техника НАТО: истребители F-16 и F-35, танки Abrams и, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ранее бывший глава польского правительства Лешек Миллер, занимавший пост в 2001–2004 годах, выступил с жесткой критикой в адрес действующих властей страны. Причина — поддержка Украины. Киев, по мнению политика, продолжает двигаться по «курсу, подобному курсу Бандеры». Миллер не сомневается в том, что для республики лучше было бы нормализовать отношения с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.