Украинские беспилотники уничтожили 14 школьных автобусов в Херсонской области

Киев целенаправленно нанес удар по автопарку.
Фото: Telegram/ Владимир Сальдо / SALDO_VGA
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. В результате уничтожен общественный транспорт, включая 14 школьных автобусов, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Против кого сегодня воюет Украина? Против школьников? Против детей, которые должны были ехать на уроки? Против мирных жителей, которым нужен общественный транспорт?» — написал глава региона, обращаясь к лидерам стран НАТО, которые продолжают поддерживать Украину.
Сальдо отметил, что подобные атаки не имеют ничего общего с ведением боевых действий. Губернатор пообещал, что все преступления киевского режима будут зафиксированы, а виновных призовут к ответу.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции, о проведении которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Для ударов противник использует не только беспилотники, но и ракеты.
Ранее дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в Горловке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 28 июн
- За ночь силы ПВО уничтожили 213 беспилотников ВСУ над регионами России
- 28 июн
- В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА погиб человек
- 28 июн
- Врачи оценили состояние пострадавших при атаке БПЛА на «Самбекские высоты»
- 28 июн
- В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на НПЗ
- 27 июн
- Число жертв в результате удара ВСУ по Брянской области выросло до двух человек
- 27 июн
- Силы ПВО за день сбили 124 украинских беспилотника над 12 регионами России
- 27 июн
- В Брянской области в результате атаки ВСУ погиб водитель автомобиля
- 27 июн
- Число раненых в результате атаки на музей в Ростовской области выросло до 12
- 27 июн
- Один человек погиб и еще 11 ранены: ВСУ атаковали Волгоградскую область
- 27 июн
- В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал машину «Тепловодоканала»
Читайте также
64%
Нашли ошибку?