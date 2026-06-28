Украинские беспилотники уничтожили 14 школьных автобусов в Херсонской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 57 0

Киев целенаправленно нанес удар по автопарку.

Последствия удара беспилотников в Херсонской области

Фото: Telegram/ Владимир Сальдо / SALDO_VGA

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. В результате уничтожен общественный транспорт, включая 14 школьных автобусов, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Против кого сегодня воюет Украина? Против школьников? Против детей, которые должны были ехать на уроки? Против мирных жителей, которым нужен общественный транспорт?» — написал глава региона, обращаясь к лидерам стран НАТО, которые продолжают поддерживать Украину.

Сальдо отметил, что подобные атаки не имеют ничего общего с ведением боевых действий. Губернатор пообещал, что все преступления киевского режима будут зафиксированы, а виновных призовут к ответу.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции, о проведении которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Для ударов противник использует не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в Горловке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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