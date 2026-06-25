Убили, тело спрятали: в Тульской области женщина три года скрывала смерть сына

В Тульской области женщина три года скрывала смерть своего сына

В 2023 году в Тульской области расследование открыло правоохранителям события, которые долгое время оставались неизвестными. В апреле того года в полицию пришел 27-летний местный житель Николай и сообщил о причастности к убийству, которое ранее считалось несчастным случаем. Жуткую историю рассказало издание KP.RU.

Признание спустя годы

По данным следствия, жертвой стал пятилетний ребенок сожительницы Николая. В тот день женщина уехала, оставив сына дома с мужчиной. Между ними произошел конфликт: ребенок капризничал, и мужчина нанес ему удары по голове. После этого мальчик остался без помощи и вскоре скончался.

Когда мать, 33-летняя Кристина, вернулась домой, ребенка там уже не было. Позднее выяснилось, что Николай вывез тело и спрятал его в лесу. Спустя время останки действительно обнаружили в указанном им месте. Особый резонанс вызвал тот факт, что женщина знала о случившемся, но скрыла информацию вместе с мужчиной.

Образ идеальной матери

Знакомые описывали Кристину как человека с нестабильной личной жизнью и разнообразными отношениями.

«Мужчины у нее менялись часто, я всех и не упомню. Она особо не работала, шаталась. Пыталась наращивать ресницы, но официально — нигде. Ее всегда кто-то обеспечивал: один дал на грудь, другой — на что-то еще», — рассказала подруга Кристины.

В соцсетях женщина публиковала записи о материнстве и будущем сына.

«Я знаю его дольше, чем кто-либо. Девять месяцев я носила его под сердцем. Мое сердце билось в унисон с его. Судьба сделала мне комплимент, подарив сына. У меня есть шанс вырастить идеального мужчину», — писала она

Странное признание

Со временем Кристина почти перестала появляться в социальных сетях. Однажды она сообщила знакомой, что ребенок умер, но говорить она об этом не может. Подробностей женщина не раскрыла — лишь дала понять, что мальчика уже «похоронили».

После странного разговора подруга написала отцу ребенка Борису. Тот был не в курсе гибели сына и удивился самому вопросу. Позже мужчина тоже пропал из поля зрения знакомых.

Допрос и детали

После явки с повинной Николай начал давать показания. На следственном эксперименте он показал, что после избиения уложил мальчика на кровать, решил, что тот уснул, и ушел в другую комнату. Около пяти утра мужчина вернулся и увидел, что ребенок мертв.

Затем Николай вывез тело в лес и закопал. Именно по его указанию спустя три года криминалисты нашли останки ребенка в лесном массиве.

Мужчину задержали и арестовали. Кристина, которая знала о смерти сына, на судебные заседания не явилась. По словам знакомых, позже она начала новые отношения.

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