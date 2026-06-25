Рис с личинками и восковыми бациллами: какие угрозы могут скрываться в пачке крупы

Ученики кировской школы нашли белые личинки в одном из блюд в столовой. Разразился скандал. Поставщику направили претензию, директор образовательного учреждения принесла извинения детям и возмущенным родителям. Но черви — не единственная опасность.

Какой рис покупать, чтобы не нарваться на личинки насекомых и грибки? Продается ли в России пластиковая крупа? И как вообще выращивают рис в Индонезии? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как правильно хранить рис

Какой рис вреден, как отличить подделку крупы, каши. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Восковая бацилла в считанные часы превратит рис в яд, если не соблюдать важное правило.

«Мы быстро должны охлаждать приготовленный рис, обычно это менее двух часов при комнатной температуре или менее одного часа в жарком помещении. Хранить его непосредственно в холодильнике, приготовленной не более 24 часов, и повторно не разогревать», — предупредила гастроэнтеролог Ольга Сидорова.

Еще одна неприятность — встретить в купленном рисе насекомых.

Жук-долгоносик — опасный вредитель. Насекомое прогрызает зерно и откладывает туда яйцо. Личинка выедает рис изнутри, оставляя после себя пустую оболочку и продукты жизнедеятельности. Перемещаясь по поверхностям, жуки переносят на лапках споры патогенных грибков, плесень и бактерии, что приводит к инфекциям.

Как выращивают рис на Бали

Какой рис вреден, как отличить подделку крупы, каши. Фото: www.globallookpress.com/Qumingbin

Рисовые террасы на Бали похожи на живописные ступени. Это сложное гидротехническое сооружение, которое питает стратегически важную сельскохозяйственную культуру!

«Вода из вулканических озер преодолевает километры по подземным тоннелям, чтобы оказаться в этих каналах. Балийцы научились настолько филигранно направлять потоки, что каждое из этих полей превращается в автономный резервуар», — пояснил корреспондент Максим Бойцов.

На Бали работают с серпом, а позже используют ручную машину. Далее крупу фасуют в мешки и отправляют заказчикам.

Сборщики риса меньше корреспондента раза в два!

«Он очень щуплый, невысокого роста. Мешки эти таскает только раз. Я хочу просто попробовать, сколько весит этот мешок, полный риса. О-ой-е. Ну поднять-то я его, конечно, подниму, но, скорее всего, таких мешков максимум два-три я за день перетаскаю», — поделился Бойцов.

Как отличить настоящий рис от подделки

Какой рис вреден, как отличить подделку крупы, каши. Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Бывает ли пластиковая крупа? В сети то и дело всплывают ролики о подделках. Как отличить настоящий продукт от фальшивого? Провели эксперимент!

Ведущий Роман Перелыгин провел эксперимент вместе с доктором медицинских наук Дмитрием Еделеевым. Они налили стакан воды, в него положили три ложки соли.

Для испытаний выбрали бурый рис. Две ложки крупы надо бросить в воду и наблюдать.

«Хороший рис тонет, плохой рис всплывает», — объяснил Еделев.

Второй опыт — испытание огнем.

«У нас здесь есть вилка, мы набираем на нее рис. Давайте наберу рис. Так. В целях пожарной безопасности, конечно, будем располагать над водным сосудом», — рассказал Еделев.

Качественный продукт не расплавится, а просто почернеет. Подделка при нагреве запахнет горелым пластиком, чего не случится с натуральным продуктом.

«И аромат просто жженого риса. Ну или жженого хлеба», — добавил Еделев.

Потом проверили среднезерный рис. Его тоже подожгли.

«Не горит, не плавится. Появляется небольшой дымок и тоже аромат жженой хлебной корочки», — прокомментировал доктор медицинских наук.

Третий вид риса — бурый — тоже прошел испытание огнем и доказал свое природное происхождение. В результате, фальсификата так и не нашли.

Что в рисе нашла лабораторная проверка

Какой рис вреден, как отличить подделку крупы, каши. Фото: www.globallookpress.com/Rafael Henrique

Ведущий программы также отдал несколько разных видов риса на анализ.

«По результатам проведенных исследований, образец номер 1 соответствует требованиям стандарта. Образец номер 2 — выявлено небольшое отклонение по доброкачественному ядру и превышение по количеству дробленого риса. В образце номер 3 — небольшое превышение по количеству дробленого риса», — сообщила главный специалист отдела контроля и изучения качества товарных ресурсов зерна и продуктов переработки комбикормов и комбикормового сырья Вера Карелина.

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