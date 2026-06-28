От Романовых до Солженицына: какие экспонаты можно увидеть в Музея русского зарубежья

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

Экспозиция открылась в Доме русского зарубежья имени Солженицына в 2019 году.

Какие экспонаты хранятся в Музее русского зарубежья

Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

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В Музее русского зарубежья можно увидеть вещи писателей и реликвии царской эпохи

О самых значимых экспонатах Музея русского зарубежья, работающего в Москве, рассказали на портале мэра столицы Сергея Собянина.

Среди представленных реликвий — серия рисунков цесаревича Александра. Будучи учеником великого художника Карла Брюллова, будущий император (Александр II. — Прим. ред.) мастерски выполнил детальные и красочные изображения офицеров и солдат эпохи наполеоновских войн. В качестве материалов член монаршей семьи выбрал карандаш и акварель. Работы принадлежат к коллекции историка русской авиации, эмигранта Валерия Томича.

Другой примечательный образчик — ходынские кружки. Памятная посуда, покрытая цветной эмалью, была выпущена к коронации Николая II.

Многие поколения эмигрантов хранили эти кружки как память о России. Они были переданы музею от дочери художницы и писательницы Валерии Даувальдер, эмигрировавшей в Швейцарию.

Кроме того, в музее можно увидеть одеяльце-святыню, фотоальбом династии Романовых и осколок люстры Зимнего дворца.

В экспозиции есть образцы не только царской эпохи — например, личные вещи знаменитых писателей. На первом этаже можно увидеть куртку Владимира Набокова, в которой он ходил в швейцарские горы ловить бабочек. Рядом находится драповое пальто Александра Солженицына, в котором он отправился в ссылку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как кинопарк «Москино» дарит возможность увидеть столицу в разные эпохи.

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