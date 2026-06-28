«Подлинная элита России»: Путин о бойцах СВО

Путин назвал участников СВО подлинной элитой России

Бойцы СВО — подлинная элита России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия».

«Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди (бойцы СВО. — Прим. ред.) — а они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России — продолжили служение стране», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что участники СВО должны иметь возможность продолжить служение России не только на военной, но и на гражданской службе.

Путин также отметил, что многие представители партии «Единая Россия», в том числе занимавшие высокие должности в органах власти и бизнесе, добровольно отправились на фронт. При этом герои СВО пополняют ряды партии, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборы различных уровней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия обеспечит безопасность страны и ее жителей на долгую историческую перспективу.

По словам главы государства, Россия осознает существующие вызовы и готова с ними справляться.

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