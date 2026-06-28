Путин: Россия обеспечит защиту страны и своих жителей

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 64 0

По его словам, это остается одной из главных долгосрочных задач.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность страны и ее жителей обязательно будет обеспечена. Об этом глава государства сказал во время выступления на первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия».

«Мы видим проблемы. Мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся», — подчеркнул президент.

Российский лидер уверен, что страна готова справиться со всеми вызовами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин заявил, что Запад оказывает на Россию беспрецедентное давление, поскольку не может нанести ей стратегическое поражение.

При этом российский лидер отметил, что нынешнее время стало судьбоносным для страны. Мир переживает период масштабных изменений. Все это сопровождается ростом региональных конфликтов и появлением новых препятствий для международного сотрудничества.

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