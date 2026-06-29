Уролог предупредил о скрытых угрозах мокрого купальника после отдыха у воды

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 34 0

Специалист объяснил, какие привычки во время пляжного сезона способны спровоцировать неприятные последствия для здоровья.

Чем опасен мокрый купальник после купания — мнение уролога

Фото: www.globallookpress.com/Janus

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Уролог Смерницкий предупредил о развитии цистита из-за мокрого купальника

После купания в море или пресном водоеме риск развития цистита связан не столько с самой водой, сколько с переохлаждением и нарушением правил гигиены. Об этом сообщил врач уролог-андролог Андрей Смерницкий в беседе с Life.ru.

Эксперт отметил, что длительное пребывание в мокром купальнике и задержка мочеиспускания создают благоприятные условия для возникновения воспалительного процесса.

По словам специалиста, основной причиной заболевания становится попадание кишечной флоры, чаще всего кишечной палочки, в мочеиспускательный канал с последующим распространением инфекции в мочевой пузырь.

«Риски повышаются при переохлаждении, длительном нахождении в холодной воде или в мокром купальнике, что снижает местный иммунитет органов малого таза и мочевого пузыря», — пояснил Смерницкий.

Врач рекомендовал после купания как можно быстрее переодеваться в сухую одежду, соблюдать гигиену и употреблять достаточное количество воды, чтобы поддерживать регулярное мочеиспускание. Кроме того, он посоветовал не мочиться в водоемах, поскольку это может повысить вероятность проникновения бактерий, особенно если речь идет о загрязненной воде.

При появлении боли, крови в моче или других тревожных симптомов необходимо обратиться к урологу и пройти обследование.

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