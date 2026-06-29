Путин назвал главную задачу России в ходе СВО

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 46 0

Военные быстро реагируют на любые попытки вражеских ДРГ проникнуть на подконтрольные территории.

Какая главная цель России в ходе СВО

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Russian President official apa

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Путин: освобождение Донбасса и Новороссии — главная задача России

Основная цель, которая сегодня стоит перед Вооруженными силами РФ, — полное освобождение территорий Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

При этом глава государства считает, что киевский режим захочет провести несколько маневров, чтобы отвлечь российских военных от реализации поставленных задач. По его словам, боевики могут предпринять атаки ограниченными группировками.

Говоря о ситуации на фронте, Путин заявил, что ВС РФ успешно продвигаются к городу Славянск, до которого осталось девять километров. Кроме того, под контролем российской армии находится 96% населенного пункта Константиновка.

Российский лидер также отметил, что Россия моментально реагирует на любые попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины проникнуть на территории, которые контролируют Вооруженные силы РФ.

«Иногда ДРГ просачиваются, в том числе и в нашей форме военной, просачиваются на территорию, занятую нашими войсками, их там достаточно быстро ликвидируют, но такое бывает в зоне боевых действий», — сказал он.

Ранее Путин заявил об успешном продвижении армии РФ на сумском и волчанском направлениях.

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Путин назвал главную задачу России в ходе СВО

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