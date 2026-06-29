Путин: Минск готов содействовать в урегулировании конфликта на Украине

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 19 0

Глава государства заявил, что Белоруссия всегда поддерживает мирные инициативы.

Как Белоруссия помогает завершить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool/Russian Government

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Белоруссия готова предложить свою помощь в урегулировании конфликта на Украине и дать площадку для проведения переговоров. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину».

«Если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать белорусские возможности», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда поддерживает инициативы, направленные на дипломатическое решение любых проблем. Путин также заявил, что руководитель республики спокойно реагирует на агрессивные выпады со стороны киевского режима.

Кроме того, Путин коснулся темы недавнего визита Лукашенко в Россию. Он добавил, что на встрече поднимались вопросы экономики, промышленности и энергетики. В переговорах лидеров двух стран также участвовал российский премьер Михаил Мишустин.

Ранее президент заявил о готовности Москвы вести переговорный процесс по украинскому урегулированию на базе Стамбульских договоренностей. При этом необходимо учитывать те реалии, которые сейчас есть в ходе СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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