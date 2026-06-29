В Ленинградской области разбился сверхлегкий самолет — погиб один человек

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

На месте происшествия работают экстренные службы и транспортная прокуратура.

Падение самолета в Ленинградской области — сколько погибло

Фото: Главное управление МЧС России по Ленинградской области/47.mchs.gov

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В Ленинградской области разбился сверхлегкий самолет

Сверхлегкий самолет потерпел крушение в Ленинградской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о падении воздушного судна поступила спасателям 28 июня в 20:47 мск. В ведомстве отметили, что инцидент с самолетом случился на аэродроме в поселке Сельцо Волосовского района.

«По предварительным сведениям, пилот совершил аварийную посадку. Погиб один человек», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что на месте происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, представители транспортной прокуратуры проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о 14 погибших в результате падения вертолета в городе Рас-Танура в Саудовской Аравии. Воздушное судно принадлежало национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco.

До этого во французском Томблейне разбился легкомоторный самолет. Он упал на дорогу возле супермаркета «Ашан». Жертвами авиакатастрофы стали 11 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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