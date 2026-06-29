Стоматолог раскрыла неожиданную причину неприятного запаха изо рта летом

Стоматолог Раджабова: запах изо рта в летнее время связан с обезвоживанием

Летом неприятный запах изо рта нередко появляется не из-за заболеваний зубов, а вследствие обезвоживания организма в жаркую погоду. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-терапевт Зоя Раджабова.

По словам специалиста, высокая температура способствует потере жидкости, что влияет на выработку слюны и состояние полости рта.

Как пояснила врач, слюна выполняет защитную функцию, очищая ротовую полость от остатков пищи и бактерий. При недостатке жидкости ее количество уменьшается, а микроорганизмы начинают размножаться активнее.

«Летом риск появления неприятного запаха изо рта действительно возрастает даже у абсолютно здоровых людей. В большинстве случаев это связано не с заболеваниями зубов, а с особенностями работы организма в условиях жары», — отметила Раджабова.

Специалист также обратила внимание, что употребление сладких газированных напитков, лимонадов и энергетиков меняет кислотность полости рта и создает благоприятные условия для развития бактерий. Дополнительными факторами становятся частые перекусы, дыхание через рот во время физических нагрузок и недостаточное очищение языка.

Если проблема сохраняется длительное время, несмотря на соблюдение гигиены, необходимо обратиться к врачу, поскольку причиной могут быть заболевания десен, ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта или эндокринной системы.

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