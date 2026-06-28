«Катапультировалась»: Виктор Логинов развелся с молодой женой

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 56 0

О проблемах в звездной паре стало известно в конце 2025 года.

Виктор Логинов развелся с молодой женой

Фото: Сандурская Софья/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Виктор Логинов развелся с женой

Актер Виктор Логинов, получивший известность после выхода на экраны сериала «Счастливы вместе», развелся с молодой супругой Марией Гуськовой. Об этом сообщило издание Starhit.ru.

Проблемы в звездной паре начались в конце 2025 года. Тогда Мария Гуськова записала видео в слезах, где рассказала, что страдает от рукоприкладства, измен и пьяных выходок знаменитого артиста. Женщина была намерена развестись.

Однако, выплеснув эмоции, Мария вскоре удалила видео. Логинов же комментируя поступок жены назвал ее психически нездоровой. Вскоре артист и вовсе заявил, что они помирились.

Но, видимо, знаменитость слукавил. Журналисты выяснили, что 15 мая 2026 года Гуськова и Логинов все-таки развелись. Свидетельство о расторжении брака Мария получила в МФЦ Басманного района.

«Это был увлекательный аттракцион, спасибо. Но я катапультировалась», — сказала Гуськова, отметив, что это была ее не первая попытка развестись со звездой.

Логинов, в свою очередь, от комментариев пока воздерживается.

Виктор и Мария поженились в 2020 году. Гуськова стала четвертой женой артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктор Логинов кардинально сменил имидж.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Деньги по карме: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

14:51
Кортни Кокс рассталась с Джонни Макдэйдом после 13 лет отношений
14:48
Число пострадавших от сальмонеллеза в Астраханской области выросло до 26 человек
14:44
Одиннадцать человек погибли при крушении самолета с парашютистами во Франции
14:33
Полиция задержала мошенника, обманувшего 18-летнего парня на миллион рублей
14:16
Уникальный случай: врачи впервые применили «искусственное сердце» в Забайкалье
13:58
«Катапультировалась»: Виктор Логинов развелся с молодой женой

Сейчас читают

По тайному следу Усольцевых. Куда пропала целая семья - итоги расследования
Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Денежный гороскоп на июль 2026: одним - лотерейный куш, а другим - ловушки мошенников
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео