Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов кардинально сменил имидж

Актер Виктор Логинов сменил прическу и отпустил бороду

Актер Виктор Логинов, который получил широкую известность благодаря роли Гены в комедийном сериале «Счастливы вместе», изменился до неузнаваемости. Знаменитость отпустил волосы, бороду и стал похож на Кена. Об этом сообщило издание Starhit.ru.

На кинофестивале «Евразия» в Сочи Логинов объяснил, с чем связаны столь резкие перемены. По его словам, он просто не хочет стричься. Кроме того, ему очень нравится новая прическа.

«Мне всегда нравились длинные волосы, тем более что у меня они растут. Пусть растут, придет время полысеть, я полысею». — с юмором сказал артист, добавив, что он теперь решил ходить так.

Логинов тщательно следит за своей фигурой. Он рассказал, что питается по часам и частенько проводит время в фитнес-клубе. Ради «идеальных пропорций» 51-летний актер даже отказался от хлеба. При этом он заявил, что не прибегал к помощи косметологов.

«Никогда ничего не подтягивал. За все спасибо родителям», — сказал Логинов.

Издание отметило, что обновленный образ идеально подходит звезде сериала «Счастливы вместе» для участия в новых проектах. Тем не менее журналистов не удовлетворил ответ «Гены Букина». Они заметили, что на мероприятии актер был без молодой супруги. Отвечать на вопрос, куда запропастилась благоверная, Виктор не стал. Возможно, в звездной семье вновь возникли сложности.

Логинов был женат четыре раза. Последняя супруга — Мария Гуськова — в прошлом году обвинила артиста в рукоприкладстве и заявила, что собирается подать документы на развод.

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