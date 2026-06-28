Число пострадавших от сальмонеллеза в Астраханской области выросло до 26 человек

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Магазин, в котором потерпевшие приобрели некачественную продукцию, уже закрыли.

В Астрахани число отравившихся котлетами выросло до 26

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Число пострадавших от сальмонеллеза в Астраханской области выросло до 26 человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

«Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина „Михайловский“ <…>. В настоящее время магазин закрыт», — уточнили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Первые случаи отравления сальмонеллезом в Астраханской области были зафиксированы в период с 24 по 27 июня. За это время в городскую больницу с жалобами на острую боль обратилось больше десяти человек. В субботу одна из пострадавших скончалась. Женщине стало плохо через пару часов после приема пищи. Ее экстренно доставили в больницу, однако врачи не смогли ей помочь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полиция установила, что все потерпевшие приобретали рыбные котлеты в одном и том же магазине.

Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавшие рассказали, как себя чувствуют после массового отравления в Астрахани. Многие по-прежнему остаются в медицинском учреждении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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