Кортни Кокс рассталась с Джонни Макдэйдом после 13 лет отношений

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 26 0

Разрыв произошел без конфликтов.

С кем встречается Кортни Кокс

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс и музыкант группы Snow Patrol Джонни Макдэйд расстались спустя 13 лет отношений. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источник из окружения знаменитостей.

«Джонни очень тепло отзывается о Кортни. Их связывали глубокие чувства, они сохранили прекрасные отношения. Они остались хорошими друзьями и по-прежнему очень дорожат друг другом», — сказал инсайдер.

По данным источника, пара рассталась еще в конце прошлого года, однако все случилось мирно, без конфликтов.

После расставания Кортни Кокс продолжила жить в Лос-Анджелесе, а Джонни Макдэйд переехал в Лондон.

Актеры познакомились благодаря общему другу — певцу Эду Ширану, который сотрудничает с музыкантом. Через полгода отношений Макдэйд сделал Кокс предложение, однако до свадьбы дело так и не дошло. В 2015 году они уже расставались, но спустя год вновь сошлись.

До отношений с музыкантом Кортни Кокс была замужем за актером Дэвидом Аркеттом. У бывших супругов есть дочь Коко.

Ранее 5-tv.ru писали о том, что также стало известно о расставании актеров Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского. Они были в браке порядка 36 лет.

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