Байден обвинил администрацию Трампа в вопиющей коррупции

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Речь экс-президента США стала одной из самых резких критик Дональда Трампа после ухода с поста.

Байден обвинил администрацию Трампа в коррупции

Фото: Reuters/Brendan McDermid

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-президент США Джо Байден резко раскритиковал нынешнего главу государства Дональда Трампа во время программного выступления на гала-вечере Демократической партии штата Мэриленд. Как сообщил CNN, политик обвинил своего предшественника в коррупции и высмеял ряд его инициатив.

«Дело не только в его тщеславных проектах: сносе Восточного крыла Белого дома <…> присвоении Кеннеди-центру своего имени, строительстве арки в свою честь и даже найме собственного специалиста по бассейнам для ремонта отражающего бассейна. Ух ты! Какой неудачник», — заявил политик.

По мнению бывшего президента, за подобными решениями скрываются более серьезные проблемы. Байден утверждает, что нынешняя администрация погрязла в коррупции.

«Это коррупция, коррупция, наглая, вопиющая коррупция. Коррупция невиданного ранее масштаба в американской истории ни при одной администрации», — подчеркнул он.

Речь Байдена стала одной из самых резких критик президента Дональда Трампа после ухода с поста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший президент США Джо Байден, вероятно, будет жить с онкологическим заболеванием всю оставшуюся жизнь. У политика выявили рак предстательной железы в агрессивной форме с метастазами в кости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Деньги по карме: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

16:24
Путин: киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения
16:23
Лихачев: Россия донесет до всего мира факт террора ВСУ против персонала ЗАЭС
16:17
Путин: у Запада не получается победить Россию на поле боя
15:57
AFP: во Франции на фоне аномальной жары резко выросла смертность
15:49
От Романовых до Солженицына: какие экспонаты можно увидеть в Музея русского зарубежья
15:29
В Саудовской Аравии погибли 14 человек при крушении вертолета Saudi Aramco

Сейчас читают

Грандиозное шоу: самые яркие моменты праздника выпускников «Алые паруса — 2026»
«Уши отрежем»: вернувшиеся из плена куряне рассказали о зверствах ВСУ
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео