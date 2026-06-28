Байден обвинил администрацию Трампа в вопиющей коррупции

Экс-президент США Джо Байден резко раскритиковал нынешнего главу государства Дональда Трампа во время программного выступления на гала-вечере Демократической партии штата Мэриленд. Как сообщил CNN, политик обвинил своего предшественника в коррупции и высмеял ряд его инициатив.

«Дело не только в его тщеславных проектах: сносе Восточного крыла Белого дома <…> присвоении Кеннеди-центру своего имени, строительстве арки в свою честь и даже найме собственного специалиста по бассейнам для ремонта отражающего бассейна. Ух ты! Какой неудачник», — заявил политик.

По мнению бывшего президента, за подобными решениями скрываются более серьезные проблемы. Байден утверждает, что нынешняя администрация погрязла в коррупции.

«Это коррупция, коррупция, наглая, вопиющая коррупция. Коррупция невиданного ранее масштаба в американской истории ни при одной администрации», — подчеркнул он.

Речь Байдена стала одной из самых резких критик президента Дональда Трампа после ухода с поста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший президент США Джо Байден, вероятно, будет жить с онкологическим заболеванием всю оставшуюся жизнь. У политика выявили рак предстательной железы в агрессивной форме с метастазами в кости.

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