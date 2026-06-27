Минобороны РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажем вертолета Ми-28НМ в зоне ответственности группировки российских войск «Центр».

Экипаж нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по замаскированному опорному пункту ВСУ. Разведка подтвердила поражение цели. После выполнения задачи экипаж вернулся на аэродром.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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