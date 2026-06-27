Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Разведка подтвердила поражение цели.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минобороны РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажем вертолета Ми-28НМ в зоне ответственности группировки российских войск «Центр».
Экипаж нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по замаскированному опорному пункту ВСУ. Разведка подтвердила поражение цели. После выполнения задачи экипаж вернулся на аэродром.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 июн
- Операторы НРТК «Курьер» создали аэрозольную завесу. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июн
- Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «160 на 160»
- 26 июн
- «Град» нанес удары 122-мм снарядами по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июн
- Снайперы уничтожили десятки тяжелых БПЛА и сотни FPV-дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июн
- «Вы нам даете заряд»: Галина Бокашевская о реакции бойцов СВО на приезд артистов
- 25 июн
- В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии за сутки
- 25 июн
- Уничтожение живой силы ВСУ под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 июн
- ЗРК «Бук-М3» уничтожил более 40 целей противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 июн
- ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области
- 24 июн
- Огневые группы пресекают атаки дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
64%
Нашли ошибку?