Ключевое на данный момент сражение разворачивается в Константиновке. Российская армия смогла пробить оборону, которую ВСУ строили годами. В городских боях наши силы не дают противнику шанса, и разгром его группировки здесь — вопрос времени.

Что сейчас происходит на самом горячем участке фронта и как дальше будет развиваться наступление — знает корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Это редкий случай, когда боевики ВСУ набираются смелости и вступают в открытый бой. Как правило, враг полагается на свою беспилотную авиацию. Но здесь воздушная разведка не сработала, и наши бойцы внезапно для противника оказались прямо на пороге их блиндажа.

«Они не ожидали, что мы тайно войдем, появимся из ниоткуда. И поэтому они не были к этому готовы», — рассказал командир 3-й роты 1-го батальона полка 1194 Южной группировки войск с позывным «Белиар».

Активное сопротивление продлилось не больше пяти минут. А дальше — лучший финал для боевика вооруженных сил Украины. Он остается в живых и в сопровождении российских штурмовиков отправляется в наш тыловой район как военнопленный. Один из секретов успеха — противотанковая мина, которая используется как граната.

Именно так нашим штурмовикам удалось прорвать оборону на подступах к Константиновке. На преодоление самого сложного участка открытой местности ушли месяцы. На продвижение в городской застройке — дни.

«Они начали уходить вглубь города. И это была их ошибка. Мы закрепились на окраинах. И по самому городу уже намного проще перемещаться», — пояснил заместитель командира 1-го батальона полка 1194 Южной группировки войск с позывным «Юса».

Сюда в режиме реального времени стекается вся информация от подразделений, которые прямо сейчас работают в Константиновке. На мониторах картинка сразу с нескольких разведывательных беспилотников. Кроме того, связисты регулярно получают доклады от бойцов. А командиры в режиме реального времени могут корректировать действия штурмовиков.

В городе все еще остаются разрозненные группы противника. Засевшие глубоко в подвалах, они боятся даже выглянуть из своих укрытий.

«Они уже все в окружении. Сейчас только идет наращивание наших сил и зачистка местности», — добавил «Юса».

Пока продолжается зачистка северо-западных кварталов города, с юга уже заходят новые воинские подразделения. Вскоре Константиновка станет плацдармом для дальнейшего продвижения. Осталось освободить лишь три города Донбасса: Дружковку, Славянск и Краматорск.

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