В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 18 0

Очаг залегал на глубине десять километров.

Где в мире произошли землетрясения

Фото: www.globallookpress.com/ZUMAPRESS.com/Muhammad Fauzy

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Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

По информации специалистов, эпицентр располагался в 311 километрах к западу от города Сюньчан, где проживают около 118 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине десять километров.

Сведений о жертвах, пострадавших или каких-либо повреждениях инфраструктуры не поступало. Мониторинг сейсмической обстановки продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь на 25 июня Венесуэлу потрясли два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Подземные толчки произошли на глубине 13 километров, а эпицентр находился недалеко от Валенсии и Монтальбана.

По имеющимся данным, стихия унесла жизни 1430 человек, более 4,3 тысячи получили травмы, также были разрушены сотни зданий.

После трагедии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы оказать помощь в ликвидации последствий.

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