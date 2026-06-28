В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2
Очаг залегал на глубине десять километров.
Фото: www.globallookpress.com/ZUMAPRESS.com/Muhammad Fauzy
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Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
По информации специалистов, эпицентр располагался в 311 километрах к западу от города Сюньчан, где проживают около 118 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине десять километров.
Сведений о жертвах, пострадавших или каких-либо повреждениях инфраструктуры не поступало. Мониторинг сейсмической обстановки продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь на 25 июня Венесуэлу потрясли два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Подземные толчки произошли на глубине 13 километров, а эпицентр находился недалеко от Валенсии и Монтальбана.
По имеющимся данным, стихия унесла жизни 1430 человек, более 4,3 тысячи получили травмы, также были разрушены сотни зданий.
После трагедии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы оказать помощь в ликвидации последствий.
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