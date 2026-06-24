Без тяжести и вздутия: какие гарниры идеально сочетаются с шашлыком

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 12 0

Даже от полюбившегося алкоголя следует воздержаться и заменить его на минеральную воду и несладкие напитки.

Какие гарниры идеально подходят к шашлыку

Фото: 5-tv.ru

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Диетолог Шейфер: к шашлыку лучше всего подойдут овощные салаты без майонеза

Что лучше всего сочетается с вкусным и сочным шашлыком? Это точно не майонезные салаты и не жареный картофель. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-диетолог Анна Шейфер.

По словам эксперта, ферментированная капуста, огурцы в умеренном количестве могут быть полезны за счет высокого содержания органических кислот и пробиотиков.

«Они стимулируют выработку желудочного сока и помогают усвоению белка. Но важно не переусердствовать с их приемом, особенно это касается людей с заболеваниями желудка», — добавила врач.

Важно учитывать, что шашлык и так содержит белок и жир, поэтому гарниры должны быть облегченными и сбалансированными. Идеальный вариант — овощные салаты с добавлением оливкового масла или легких соусов на основе йогурта.

«Выбирайте свежие овощи. Огурцы, помидоры, зелень, листовые салаты — все это содержит клетчатку и воду, которые помогают пищеварению и частично компенсируют жирность мяса», — отметила специалист.

Еще один вариант хорошего гарнира к шашлыку — запеченные овощи, например, баклажаны, кабачки и болгарский перец.

Следует воздержаться от жареного картофеля, белого хлеба в большом количестве или жирных соусов, которые только создают удвоенную нагрузку на организм и могут вызвать тяжесть, вздутие и скачки сахара в крови.

Диетолог также порекомендовала воздержаться и от употребления алкоголя, заменив его на минеральную воду и несладкие напитки.

Как ранее писал 5-tv.ru, самый лучший вариант для маринования мяса — это стеклянная, керамическая или эмалированная посуда. Емкости из многих других материалов могут дать мясу неприятный металлический привкус и запах.

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