Для участников проекта «Московское долголетие» подготовили новые экскурсии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Есть пешие, автобусные и даже речные маршруты.

Экскурсии Москвы

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

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В рамках программы «Путешествуй по жизни с «Московским долголетием» стали доступны новые экскурсии по столице. Об этом сообщили на портале mos.ru.

«Летняя программа включает пешие, автобусные и речные путешествия, которые не только расширяют кругозор, но и помогают участникам проекта „Московское долголетие“ поддерживать физическую активность, укреплять здоровье и находить новых друзей», — отметили на сайте.

Теперь доступны экскурсии, посвященные 90-летию режиссера, народного артиста России Станислава Говорухина, в том числе и по местам, где снимался фильм «Место встречи изменить нельзя». Также можно посетить пространства, где жил и работал актер, певец и поэт Владимир Высоцкий.

Также участникам программы доступны более 700 экскурсионных групп «Пешего лектория». Его маршруты пролегают через исторический центр Москвы, современные районы, парки, скверы и другие пространства города.

В июле планируется расширить программу экскурсиями по музею-заповеднику «Коломенское», усадьбами Белая Дача и Середниково. Также в маршрут войдет Музей гаража особого назначения Федеральной службы охраны России. Там можно будет увидеть автомобили первых лиц государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что арт-павильон «Дом финансовой грамотности» начал работу в Москве на Биржевой площади. Это интерактивное пространство, где можно узнать больше о финансах, бюджете семьи, методах защиты от мошенников, налогах, инвестировании и важных привычках в финансах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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