«Вы нас жените или разводите?» — SHAMAN ответил на слухи о тайной свадьбе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 69 0

Ярослав заявил, что СМИ приняли за торжество обычный семейный ужин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SHAMAN ответил на слухи о тайной свадьбе с Екатериной Мизулиной

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, опроверг слухи о своей тайной свадьбе с общественным деятелем Екатериной Мизулиной.

«Мы на диване по вечерам лежим, просто ухохатываемся от этих новостей и не знаем, что делать. Либо нам тайно жениться, либо нам тайно разводиться», — заявил SHAMAN на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Артист отметил, что сообщения о якобы состоявшейся тайной свадьбе не соответствуют действительности. Он напомнил, что официальная регистрация отношений произошла еще в ноябре прошлого года в Донецке, а последние публикации СМИ вызвали у него лишь улыбку.

«Вы уже определитесь, вы нас жените или разводите в конце концов?» — обратился певец к журналистам.

По словам Дронова, поводом для новых слухов стал обычный семейный ужин, который прошел в кругу родственников и не носил никакого тайного характера.

«У нас был обычный ужин с родственниками. И, в общем-то, не тайный», — подчеркнул артист.

Комментируя присутствие на встрече Григория Лепса, SHAMAN пояснил, что они регулярно видятся, общаются и проводят время вместе, поэтому в этом также не стоит искать скрытый смысл.

Издание ранее StarHit писало, что в июне SHAMAN и Екатерина Мизулина якобы сыграли тайную свадьбу одном из ресторанов на Патриарших прудах. На встречу пригласили только самых близких: среди гостей были мать Екатерины, экс-сенатор Елена Мизулина, а также народный артист России Григорий Лепс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков...

Последние новости

17:31
«В Год семьи я создал новую семью»: SHAMAN ответил на упреки из-за развода
17:13
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram, Twitch, Pinterest и Likее на 14 млн рублей
17:02
«Вы нас жените или разводите?» — SHAMAN ответил на слухи о тайной свадьбе
16:58
Оман допускает введение сборов за проход через Ормузский пролив
16:52
«За Россию»: SHAMAN назвал себя патриотом, говорящим с молодежью на одном языке
16:45
«Пора менять заголовки»: SHAMAN поставил точку в спорах о «кремлевском проекте»

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
Ягоды на миллион: когда поход в лес грозит крупным штрафом
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео